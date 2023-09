La femme de Bruce Willis donne des nouvelles de l'état de santé de l'acteur : "C'est dur pour sa famille"

L’acteur américain, Bruce Willis a stoppé sa carrière après avoir été déclaré atteint d’aphasie. Son épouse, Emma Heming qui est à côté de lui depuis l’annonce de cette maladie donne de ses nouvelles.

Les nouvelles de l’état de santé de Bruce Willis données par sa femme

La vie de l’acteur américain, Bruce Willis a basculé il y a plus d’un an maintenant. Le comédien est atteint d’une maladie qui lui cause des troubles de la communication appelée aphasie. Sa famille avait même annoncé en mars 2022 dans un communiqué qu’il mettait fin à sa carrière d’acteur de cinéma à Hollywood. "Notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui", expliquait-il.

De plus en plus, l’état de santé de celui qui a joué de façon magistrale les rôles dans la saga des films Die Hard ou encore Armageddon, se détériore. Sa femme, Emma Heming avec qui l’acteur s’est marié il y a à présent 10 ans est désormais très impliquée dans la recherche et les soins autour de ce mal qui ronge son époux. Elle a repris la parole dans l'émission ‘’Today’’ de NBC, interrogée par Hoda Kotb, la co-animatrice de l'émission matinale.

La femme de Bruce Willis n'était pas en mesure de savoir avec certitude si son mari était parfaitement conscient de son diagnostic, ou tout simplement de la détérioration de son état de santé. "Difficile de savoir, c'est difficile de le savoir’’, explique-t-elle. Lorsque Bruce Willis a enfin pu poser des mots sur ce qui le rongeait, elle a parlé d'une "bénédiction et d'une malédiction". "C'est dur pour la personne diagnostiquée, c'est aussi dur pour sa famille. Et ce n'est pas quelque chose de différent pour Bruce, moi-même ou pour nos filles. Quand ils disent que c'est une maladie familiale, c'est vraiment le cas’’, souligne-t-elle. Toutefois, l’acteur sait compter sur ses proches qui l’entourent dans l’épreuve.