Niger-Départ de l'armée française : Nathalie Yamb met garde les présidents africains

Nathalie Yamb se réjouit de la décision d'Emmanuel Macron de mettre fin à la coopération militaire entre la France et le Niger. Pour la militante d'origine camerounaise, le président français a capitulé face à la volonté du peuple et des autorités nigériennes.

Nathalie Yamb : "J’en profite pour adresser une mise en garde amicale aux chefs d’Etat africains"

"La France a décidé de ramener son ambassadeur et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentrera en France", a fait savoir Emmanuel Macron. Ce discours du président français intervient après un bras de fer avec la junte au pouvoir au Niger. Dans la foulée, le locataire de l'Élysée a annoncé la fin de la coopération militaire entre son pays et le Niger. "Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités du Niger, car ils ne veulent plus lutter contre le terrorisme", a-t-il déclaré.

Cette décision d'Emmanuel Macron n'a pas échappé à Nathalie Yamb. En effet, pour l'ancienne conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, il est clair que le chef d'État français a capitulé "face à la volonté du peuple et des autorités du Niger". "Les personnels de l’ambassade de France vont quitter Niamey dans les prochaines heures, les militaires vont dégager d’ici la fin de l’année", a-t-elle commenté.

Nathalie Yamb a aussi fait savoir que le Niger venait d'arracher "des métastases du cancer français qui empêche le progrès et l’émancipation des Africains".

"Bien entendu, comme chaque fois qu’ils sont chassés d’Afrique, ils ont augmenté le financement à leurs supplétifs terroristes pour accroître les attaques dans les pays qu’ils sont contraints de quitter. La vigilance extrême reste donc de mise. J’en profite pour adresser une mise en garde amicale aux chefs d’État africains: ceux qui accepteront de recevoir sur leur sol les bidasses français éjectés du Niger seront les prochains à tomber", a tweeté la dame de Sochi.