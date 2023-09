La Mairie de Porto Novo soutient Bienvenue 2024

La Mairie de Porto Novo a récemment exprimé son soutien officiel au concept "Bienvenue" lors d'une réunion avec les organisateurs qui s'est tenue ce lundi.Cette annonce marque une étape importante pour la promotion et le développement de l'humour béninois, en particulier dans le département de l'Ouémé. Bienvenue vise à offrir un espace d'expression et de divertissement aux humoristes béninois. Cet événement annuel est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'humour et les artistes locaux qui souhaitent partager leur talent et leur créativité avec le public.Lors de l'audience avec les organisateurs, le Maire a exprimé son soutien en soulignant l'importance de promouvoir et de valoriser le talent des humoristes béninois. Il a également profité de l'occasion pour formuler des recommandations visant à améliorer l'organisation de l'événement et à assurer sa pérennité. Ces recommandations pourraient fournir des axes de développement futurs pour Bienvenue, en permettant une meilleure planification, une plus grande visibilité et une attractivité accrue auprès du public.La Mairie de Porto Novo, consciente du potentiel culturel et artistique de la localité, entend jouer un rôle actif dans la promotion des événements culturels et artistiques locaux. L'appui de la Municipalité démontre l'engagement de la Mairie à soutenir et à encourager les initiatives qui contribuent à la valorisation du patrimoine culturel béninois.Bienvenue offre également une plateforme d'échange et de dialogue entre les artistes, les décideurs et le public. Cet événement favorise la diversité culturelle et renforce le vivre-ensemble en rassemblant les habitants de l'Ouémé en particulier et du Bénin en General autour de moments de rire et de partage.En conclusion, l'annonce du soutien officiel de la Mairie de Porto Novo à l'événement Bienvenue 2024 constitue une avancée majeure dans la promotion de l'humour béninois et dans la valorisation des talents locaux. Cela témoigne de l'importance accordée à la culture et aux arts par les autorités locales, ainsi que de leur volonté de soutenir les événements artistiques qui contribuent au dynamisme et à l'épanouissement de la communauté.