Côte d'Ivoire : le gouvernement fait de l’alimentation, un axe prioritaire

Le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère d’État, ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Téhua Pascal Kouassi Angui a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d’Ivoire. Cette nouvelle a été mise à la vue du public lors de la tribune d’échanges du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), dénommée "Tout Savoir Sur" (TSS). Un évènement qui a eu lieu le mardi le 26 septembre 2023 à Abidjan regroupant plusieurs personnalités.

Alassane Ouattara engagé pour le bien être de la population

À en croire Téhua Pascal Kouassi Angui, cette initiative vise à « (...) lutter efficacement contre la malnutrition en faisant de l’agriculture et de l’alimentation un axe prioritaire pour améliorer le niveau de vie des populations, (..)».

En plus, le « gouvernement a mis en place plusieurs programmes d’appui à la sécurité nutritionnelle, dont le Programme national d’investissement agricole (PNIA). Avec ce programme, des résultats tangibles ont été atteints, dont l’augmentation du volume des productions agricoles ». Tout ceci, prouve l'engagement du gouvernement vis à vis du bien être de la population ivoirienne.

Par ailleurs, il urge de retenir que le secteur primaire a connu une progression de 5,1% en 2022. Une preuve qui témoigne la croissance économique du pays. Toujours dans les années 2022, les cultures céréalières ont connu également une progression de 3,5%, ainsi que les tubercules et bananes plantains de 4,8% par rapport à 2021.