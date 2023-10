Semlex : Un leader de la technologie au service de l'identification sécurisée

Dans le paysage technologique ivoirien en constante évolution, une entreprise se démarque par son expertise en matière d'identification sécurisée : Semlex. Depuis son implantation en Côte d'Ivoire, cette société internationale joue un rôle essentiel dans le développement et la mise en place de solutions d'identification modernes et fiables.

Semlex, une expertise internationale :

Semlex Côte d'Ivoire fait partie du groupe Semlex, une société belge spécialisée dans la fourniture de solutions biométriques et d'identification pour les gouvernements et les organisations à travers le monde. Forte de son expérience internationale, Semlex a développé une réputation d'excellence en matière de technologie biométrique et d'identification sécurisée.

Des solutions d'identification modernes :

Semlex a apporté des solutions d'identification modernes qui ont grandement contribué à la sécurité et à l'efficacité des processus administratifs en Côte d'Ivoire. L'une de ses réalisations majeures a été la mise en place d'un système d'identification biométrique pour l'établissement des cartes d'identité nationale électroniques et sécurisées. Grâce à cette technologie, les citoyens ivoiriens bénéficient d'une carte d'identité hautement sécurisée qui permet de lutter contre la fraude et d'améliorer l'identification des individus.

Depuis 2019, l’État ivoirien, représenté par l’Office National de l’État civil et de l’Identification (ONECI), a fait appel à Semlex pour l'assister techniquement dans la réalisation de deux objectifs majeurs. Premièrement, il s'agit de rebâtir l'État civil en tant que fondement de l'identité, en informatisant et centralisant les faits d’État civil. Deuxièmement, l'objectif est de construire et gérer une base de données centralisée, fiable et complète intégrée au sous-système d'identité du RNPP (Répertoire National des Personnes Physiques) qui doit couvrir l’ensemble de la population vivant en Côte d’Ivoire, comme voulu par l’État de Côte d’Ivoire.

Le projet RNPP dont Semlex Côte d'Ivoire est le partenaire technique présente de nombreux avantages pour l'État ivoirien. Tout d'abord, il assure la fiabilité et la rapidité de traitement de l'ensemble des faits d'état civil. En centralisant les données d'état civil, il permet également de sécuriser et de protéger les informations personnelles des individus. De plus, le projet RNPP prévoit une gamme de services en ligne permettant aux citoyens et aux organismes publics et privés de faire des demandes de documents d'état civil et d'authentifier des actes de manière pratique et efficace. Enfin, cette base de données génère des données statistiques précises et complètes, facilitant ainsi la mise en œuvre de politiques de développement adaptées aux besoins des populations.

Semlex a également fourni les premiers Terminaux de Vérification d'Identité (TVI) équipés en logiciels. Ces outils technologiques de dernière génération permettent sur le terrain de vérifier l'identité de tous les citoyens ivoiriens, d'authentifier la carte nationale d'identité ou la carte de résident, et de faciliter les démarches administratives grâce aux technologies biométriques. Les TVI contiennent un logiciel capable de lire la puce électronique du titre d'identité de la personne concernée, ce qui contribue à la lutte contre la fraude documentaire, l'usurpation d'identité, la menace terroriste et la cybercriminalité. Ces terminaux sont mis à disposition des entreprises publiques et privées afin de renforcer la sécurité et la confiance dans les processus d'identification.

Un impact significatif :

Les solutions d'identification mises en œuvre par Semlex ont eu un impact significatif sur la société ivoirienne. Elles ont permis d'améliorer les processus administratifs, de réduire les risques de fraude et d'optimiser la gestion des données biométriques. De plus, grâce à ces technologies avancées, les citoyens ivoiriens bénéficient d'une identification plus fiable, ce qui facilite l'accès aux services gouvernementaux et renforce la confiance des citoyens envers les institutions.

Semlex a indéniablement contribué à l'avancement de la technologie de l'identification sécurisée en Côte d'Ivoire. Grâce à son expertise internationale et à ses solutions d'identification modernes, l'entreprise a permis d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des processus d'identification dans le pays. Semlex continue de jouer un rôle crucial dans la modernisation des systèmes d'identification en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi au développement du pays et à l'amélioration de la vie quotidienne des citoyens ivoiriens.