Côte d'Ivoire : le gouvernement signe un accord avec l'AFG

La Banque populaire de Côte d’Ivoire (BPCI) annonce la signature d’un accord entre le gouvernement ivoirien, l'unique actionnaire, et Atlantic Financial Group (AFG) pour la reprise des activités de la BPCI. Cette annonce a été mise à la vu public à travers un communiqué datant du 26 septembre 2023.

La côte d'Ivoire signe un accord de partenariat avec l'Atlantic Financial Group (AFG)

Agrandir l'économie du pays et faire accroître un développement durable sont l'uns des objectifs du Président Allasane Ouattara. Ainsi, d'ici la fin de l'année 2023, les activités, le personnel et la clientèle de la BPCI prendront service avant l'approbation de la Commission Bancaire de l’UEMOA.

En outre, ce partenariat entre l’État de Côte d’Ivoire et Atlantic Financial Group a eu lieu après l'adoption d'un plan de restructuration par la partie ivoirienne 2017 avec pour objectif principal, la mise à niveau réglementaire de la BPCI et l’adoption d’une méthode commerciale basée sur le financement des PME. À cet effet, l'adoption de ce plan a permis à la BPCI de réaliser plusieurs avancées en 2018 et 2022.

Entre autres, il est possible de citer : le renforcement de la gouvernance, l’amélioration de la conformité réglementaire, l’augmentation du PNB, le rétablissement de la qualité du portefeuille et la modernisation des infrastructures informatiques. Cette évolution est le fruit de la détermination du gouvernement pour le développement du pays.