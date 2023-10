Côte d'Ivoire : décès de Youssouf Bakayoko, l'ex-président de la CEI

L'ancien président de la Commission électorale indépendante - CEI, Youssouf Bakayoko a passé l'arme à gauche samedi 30 septembre 2023 en France. L'annonce du décès a été faite, le lendemain par le ministre Bouaké Fofana, natif de la région du Worodougou.

Côte d'Ivoire - Carnet noir : Youssouf Bakayoko, membre influent du PDCI-RDA a rendu l'âme

Deuil au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). Youssouf Bakayoko, un de ses membres influents et personnalité de haut rang de la république de Côte d'Ivoire, s'en est allé. Il est décédé samedi 30 septembre 2023 en France à l'âge de 80 ans.

« Chers frères et sœurs élus et cadres du Worodougou, j'ai l'immense regret de vous informer, de la part du Doyen de la famille BAKAYOKO à Abidjan, du rappel à Dieu de notre aîné, Son Excellence Youssouf BAKAYOKO, ex- Président de la CEI. Décès survenu en France hier samedi 30 septembre 2023 », a informé le ministre Bouaké Fofana avant d'ajouter que le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.

Né le 1er avril 1943, l'illustre disparu est un diplomate et ambassadeur de Côte d'Ivoire. Il a marqué la vie politique ivoirienne en occupant de hautes fonctions. Ministre des Affaires étrangères du 28 décembre 2005 au 23 février 2010, Youssouf Bakayoko a été également député à l'Assemblée nationale.

Aussi, le regretté a été Vice-Président de la Commission des Relations Extérieures de l'assemblée nationale de 1995 à 2000 avant de prendre les commandes de la Commission électorale indépendante - CEI en février 2010. Youssouf Bakayoko a été membre du Bureau politique du PDCI-RDA.