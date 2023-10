Gabon : Les nouvelles autorités font appel à Tidjane Thiam, le banquier ivoirien à Libreville

Tidjane Thiam est arrivé au Gabon le dimanche 1er octobre 2023. L'ancien directeur général du Crédit Suisse s'est envolé pour Libreville à la demande des nouvelles autorités du pays.

Pourquoi Tidjane Thiam s'est envolé pour le Gabon

Mois d'un mois après la chute d'Ali Bongo Ondimba, le nouveau pouvoir au Gabon s'engage dans une dynamique de relance de l'économie du pays. À cet effet, Brice Oligui Nguema, président de la transition, a fait appel au brillant banquier ivoirien Tidjane Thiam.

C'est donc à la demande des autorités gabonaises que l'ancien ministre du Plan et du Développement de feu Henri Konan Bédié a foulé le sol gabonais le dimanche 1er octobre 2023. Une rencontre était prévue entre Tidjane Thiam et le patronat gabonais.

L'ex-pensionnaire de l'École Polytechnique est un grand nom de la finance dont la renommée a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Après avoir porté à bout de bras avec succès le groupe d'assurances Prudential de 2009 à 2015, il est devenu le premier dirigeant noir d’une entreprise du FTSE 1001. Pendant quatre ans, Tidjane Thiam a relevé un grand défi en tant que directeur général du Crédit suisse en positionnant la banque à une situation de profitabilité.

Il ne faut pas oublier les prouesses réalisées par ce génie de la finance au pays de Paul Kagamé. Sous sa houlette, le Rwanda a gagné 17 places à la 34e édition du Global Financial Centres Index (GFCI 34), une des plus fortes progressions dans le monde, faisant ainsi de Kigali la 3e place financière d’Afrique après le Maroc et l’Ile Maurice en Afrique et premier en Afrique subsaharienne. L'indice mondial des centres financiers (GFCI), dont une nouvelle édition sort tous les six mois, est devenu un "baromètre" du développement de centres financiers mondiaux. C’est un des classements qui fait le plus autorité au sujet de la compétitivité des principaux centres financiers du monde.

La sollicitation des dirigeants gabonais envers le frère cadet d'Augustin Thiam représente une fierté pour la Côte d'Ivoire.