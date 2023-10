​Le Togo accueille bientôt la 10ᵉ édition du SIALO

Le peuple togolais se prépare petit à petit à accueillir la 10ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de Lomé (SIALO) du 10 au 20 octobre prochain. Une cérémonie qui aura lieu au Centre togolais des expositions et foires (CETEF). Elle mettra en avant la Région de la Kara. En effet, la mécanisation et l’irrigation, des éléments essentiels de l’agriculture moderne et durable sont des éléments au cœur de cette édition 2023.

La mécanisation et l'irrigation au cœur du développement agricole au Togo

Comme de coutume, le SIALO promeut chaque année les produits agricoles locaux à l'occasion de la célébration de l'agriculture. En réalité, cette journée de célébration de l'agriculture togolaise selon les autorités servira également de plateforme pour les acteurs et professionnels des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’agroalimentaire, de la gastronomie et de la distribution alimentaire pour développer les échanges et les collaborations.

Au menu des journées spéciales, plusieurs activités sont prévues. Par ailleurs, le SIALO 2023 rassure le peuple togolais que ce serait une opportunité pour le public de mettre en valeur la richesse des produits locaux.