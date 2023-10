Côte d’Ivoire : Kerozen explique les raisons du retrait du clip ‘’Terminator’’ avec Koffi Olomidé sur YouTube

Le tout premier album de Kerozen ‘’Puissance 10’’, n’est pas encore sorti. Mais, avant le chanteur Coupé-décalé a balancé le clip du single ‘’Terminator’’, en featuring avec Koffi Olomidé sur YouTube. Quelque temps après, le clip a été retiré de la plateforme. Kerozen a donné une explication le lundi 2 octobre sur le plateau de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV.

Les explications du retrait du clip ‘’Terminator’’, sur YouTube données par Kerozen

Le chanteur Coupé-décalé, Kerozen prépare tranquillement la sortie officielle de son tout premier nouvel album de 10 titres et cinq bonus baptisé ‘’Puissance 10’’. Mais en prélude à la sortie de cette production discographique avec quatre collaborations qui a vu les réalisations de dix arrangeurs venus de quatre pays à savoir la Côte d’Ivoire, France, Cameroun et RDC, l’artiste ivoirien avait déjà lancé il y a quelques semaines sur la plateforme musicale YouTube, le single ‘’Terminator’’, en featuring avec la star congolaise, Koffi Olomidé.

Après que cette belle chanson de Kerozen avec le Grand Mopao ait explosé en termes de vue sur la plateforme, elle a subitement été retirée sans aucune explication. L’interprète de la chanson à succès ‘’Le temps’’, était sur le plateau de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV le lundi 2 octobre où il a saisi l’occasion pour expliquer les raisons de ce retrait subite de ‘’Terminator’’, sur YouTube. ‘’Willy, je suis en orange, tu sais pourquoi ? C’est l’optimisme et la positivité. Arrive à l’homme ce que Dieu permet. On est ensemble, t’inquiète pas’’, explique-t-il.

Lorsque Willy Dumbo relance le chanteur en faisant allusion à des mains noires qui se cacheraient derrière le retrait de cette œuvre musicale sur YouTube, il répond simplement : ‘’Non, je ne veux pas rentrer dans les détails. Le clip passe en télé et en radio, c’est le plus important’’. Quand on lui a demandé s’il allait mettre un terme à la sortie des chansons contre la galère, Kerozen fait savoir avec ironie qu’il ne peut à aucun arrêter d’attaquer la galère. Maintenant, avec un air plus sérieux, il indique qu’il est le porte-étendard de la musique d’espoir. ‘’Je sais qu’il y a des jeunes de la Côte d’Ivoire, des mamans et bien d’autres personnes qui, rien qu’en écoutant mes chansons, trouvent le courage de se lever et de travailler. Alors, pourquoi devrais-je arrêter ? Pour eux, je ne lâcherai rien’’, ajoute-t-il. Et c’est grâce à cette musique d'espoir qu’il est aujourd’hui l’artiste adulé par tous en Côte d’Ivoire et au-delà.