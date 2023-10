Lutte contre la drogue "Kadhafi" : 12 individus arrêtés à Cocody

La lutte contre la drogue "Kadhafi" porte ses fruits. En effet, la police nationale ivoirienne a mis la main sur plus d’une dizaine d’individus dans la commune de Cocody. L’opération a été menée le lundi 2 octobre 2023 par des éléments de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (DPSD) au quartier Caféiers.

Lutte contre la drogue "Kadhafi" : La police mène une opération à Cocody

Dans sa politique de lutte contre la consommation de la drogue "kadhafi" et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, la Direction de la police des stupéfiants et des drogues a mis le cap sur la commune de Cocody le lundi 2 octobre 2023. Une opération menée dans le quartier Caféiers a abouti à l’interpellation de 12 individus.

Les agents de la DPSD ont également procédé à la saisie de sept bouteilles de cocktail conçu à base de sirop Euphon et de comprimés Phenergan. On apprend de sources policières qu’une enquête a été ouverte.

À en croire, le Conseil de l’ordre des pharmaciens, les dosages enregistrés dans le Kadhafi ne proviennent pas de la Côte d’Ivoire et ne figurent pas dans les données de pharmacie du pays.