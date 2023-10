​Côte d'Ivoire: le programme ACT au cœur d'actualité

Le directeur général de la Formation initiale (DGFI) de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (ETFPA), Atté Alain Bernabé Yavo, a fait savoir, au cours d'une conférence, l'utilité du programme de formation ACT en côte d'Ivoire. Ainsi, dans ses explications à l'endroit du public, il urge de comprendre que le programme ‘’Académie des Talents’’ (ACT) , est une formation qui vise améliorer l’accès, l’offre de formation et la couverture nationale de l’ETFPA, de façon à satisfaire aux besoins de formation des jeunes en côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Atté Alain Bernabé Yavo à propos du programme ACT

C'était au cours de la tribune d’échanges et d’information ‘’Tout savoir sur (TSS)’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), centrée sur le thème «Académie des Talents». En effet, l'objectif principal de cette tribune d'information mis en œuvre par le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage est de renforcer la capacité d’accueil de l’ETFPA et améliorer les rendements interne et externe du dispositif mis en place.

À cet effet, au cours de ce programme initié par le gouvernement, le directeur général de la Formation initiale a annoncé la mise en exécution de nombreuses actions. Il s'agit de « la construction et la réhabilitation des établissements, la rénovation des programmes et des curricula, le renforcement de capacités du personnel, la mise en œuvre de partenariats avec le secteur productif et des établissements de référence ».

Par ailleurs, il faut notifier que ce programme de formation aura une grande visibilité d'ici 2030 avec la création d’au moins un Lycée Technique et Professionnel (LTP) dans chaque district, un Lycée Professionnel (LP) dans chaque région et un Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT) dans chaque département de la Côte d’Ivoire. Ainsi, pour le directeur général, « le nombre d’établissements prévus pour chacun de ces types sera fonction de la densité de la population ».

En outre, il urge de rappeler que d'ici 2025, la côte d'Ivoire va accueillir d'aumoins 25 programmes de formation diplômantes.