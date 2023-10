Commission de la CEDEAO : Le président échange avec une délégation du Service européen

Mardi 3 octobre 2023, une délégation du Service européen conduite par Mme Helena König, la secrétaire générale, a été reçue par docteur Omar Alieu Touray, le président de la Commission de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest).

CEDEAO : La sécurité et le développement au centre de rencontres

SEM Dr Omar Alieu Touray a échangé avec des délégations du Service européen, d'Africa Finance Corporation et du ministère allemand de la Défense. Ces rencontres avaient pour objectif de favoriser la collaboration et renforcer les partenariats entre la CEDEAO et ces organisations afin d'apporter des réponses aux enjeux clés auxquels fait face la sous-région.

Le président de la Commission a donc échangé avec Mme Helena König, secrétaire générale adjointe du Service européen pour l'action extérieure, SEM Samaila Zubairu, président-directeur général d'Africa Finance Corporation, et Dr Jasper Wieck, directeur politique du ministère allemand de la Défense.

Pour sa part, SEM Dr Omar Alieu Touray a affiché sa volonté de collaborer avec ces organisations dans le souci de résoudre les problèmes sécuritaires et de développement que rencontre l'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas manqué de souligner a nécessité de collaborer avec les activités des différents partenaires pour garantir qu'elles fournissent les résultats requis pour la paix, le développement et la prospérité de la sous-région.

Pendant les échanges, il a été question des questions liées aux transitions, la situation au Niger et l'accord de partenariat économique (APE), la lutte contre le déficit d'infrastructures et l'environnement opérationnel difficile de l'Afrique.