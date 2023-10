Côte d'Ivoire-Abissa de Tiapoum 2023 : Les festivités démarrent le 15 octobre

L' Abissa 2023 démarre le dimanche 15 octobre dans la localité de Tiapoum, dans le Sud-Comoé. L’annonce a été faite par M. Samuel Kouassi, président du comité d’organisation (PCO) dans une note dont nous avons reçu copie.

Abissa 2023 : Tiapoum se prépare à accueillir l'événement

Les populations de Tiapoum, localité située dans le Sud-Comoé à 181 km d’Abidjan, s’apprêtent à accueillir les festivités de l' Abissa. Cette grande fête traditionnelle en pays N’Zima aura lieu du dimanche 15 octobre au dimanche 29 octobre 2023.

L'événement, placé sous le patronage et la présence effective de sa Majesté Kroutchi IV, Roi des Adouvlais Sohié dont Tiapoum est le chef-lieu de royaume, débutera avec l’étape du "Siedou" qui s'étendra sur une semaine. Les N’Zima, populations autochtones, l'appellent la semaine silencieuse, car il n'y a aucune manifestation et cette période est dédiée au recueillement.

Cette étape silencieuse consiste à préparer la sortie de l'Edogbélé, qui de façon populaire, appelle tous les fils et filles de Tiapoum et toutes les autres personnes présentes à la danse de l' Abissa. La semaine silencieuse durant laquelle tout se prépare avec les esprits, précède la semaine festive qu’on appelle le Kundum (bonne année) qui appelle à l’unité.

Pour lancer cette semaine du Siedou, la famille dépositaire de l'Abissa, à travers son chef de famille, procédera à la Libation qui consiste à purifier tout le village, à demander la protection des génies, à chasser les mauvais esprits afin que l' Abissa se déroule dans de meilleures conditions.

Après la libation, suivra la danse de l' Abissa qui se tient sur la même place que le Siedou. Ainsi, le dimanche 22 octobre, les populations, les invités et le grand public vont assister à la sortie officielle de l'Edogbélé qui, après un parcours du lieu du Siedou à la place de l’Abissa, ouvre officiellement la semaine populaire de l'Abissa, appelée le Kundum (bonne année) qui se déroulera du dimanche 22 au dimanche 29 octobre.

Il s’agira de la semaine dite "bruyante" et populaire ou tous les fils et filles de Tiapoum sans distinction, se retrouveront autour de l’Edogbélé pour danser ensemble l' Abissa. Plusieurs activités emmailleront les festivités. Il s’agit, entre autres, de danses traditionnelles, de concours culinaires, de prestations d’artistes à travers des concerts, d’activités sportives, etc.

Il faut rappeler que l’Abissa tire ses origines du Ghana voisin et a atterri en Cote d’Ivoire dans le royaume Adouvlais-Sohié ou en plus de Tiapoum, trois autres villages célèbrent cette fête. LAbissa referme ses portes en Côte d’Ivoire à Bassam au plus grand tard dans la première quinzaine de novembre. Il faut préciser que Tiapoum est la première localité ivoirienne où cette culture arrivant du Ghana voisin a d’abord déposé ses valises.