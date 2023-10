Côte d’Ivoire : Un artiste rappeur fuit Booba

Lil Jay Bingerack se présente aujourd’hui comme un espoir de la musique ivoirienne. Il est adulé par de nombreux mélomanes. Sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, il a catégoriquement refusé de faire un featuring avec Booba.

Lil Jay Bingerack refuse de faire un featuring avec Booba

Le rappeur Lil Jay Bingerack est considéré aujourd’hui comme une valeur sûre de la musique ivoirienne. Le jeune chanteur et frère cadet de l’ex-membre influent de Kiff No Beat, El Jay fait son petit bonhomme de chemin dans le Hip-Hop avec ses dérivées comme le RNB et l’Afro-love. Il a été relevé aux mélomanes ivoiriens avec sa chanson ‘’Espoir’’, en featuring avec le rappeur français, Keblack.

Le succès du natif de Bingerville vient avec ses titres ‘’Sauce graine’’ et ‘’Hi,Hi,Hi’’. L’artiste est depuis pris l’aile de Gims avec son label Black Star France. Avec son ascension qui se profile à l’horizon, Lil Jay Bingerack était l’invité mercredi 4 octobre de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI pour parler de sa carrière et de ses ambitions.

Au nombre des collaborations avec d’autres artistes de renom que le rappeur ivoirien pourrait envisager ont été abordées au cours de l’émission. Et le nom du rappeur français très controversé, Booba a été mentionné. Lil Jay Bingerack n’a pas contesté le talent et la notoriété du chanteur vivant aux Etats-Unis, mais qu’il allait décliner à réaliser un featuring avec lui.

La réponse qu’il a donnée aux animateurs de l’émission était principalement motivée par son attachement professionnel avec Gims. "Booba est un grand artiste, tout le monde le sait, mais je ne peux pas accepter si il me propose un featuring, car mon producteur est Gims et entre les deux, ils ne s'entendent pas’’, répond-t-il. Booba et Gims se regardent depuis des années en chien de faïence et voir son poulain collaborer avec le Duc de Boulogne serait une sorte de défiance à son encontre. On a pu voir récemment la colère de Booba contre son poulain didi B lorsque celui-ci a fait des featurings avec les artistes Franglish et Dadju qui sont des protégés de Gims.