Côte d’Ivoire : Deux Miss en ‘’guerre’’ pour un homme

Deux candidates à l’élection Miss CI 2020 sont actuellement à couteaux tirés pour un homme. L’affaire vient d’être mise sur les réseaux sociaux par celle qui a été trahie. Il s’agit de Fatima Traoré, candidate à Miss Bondoukou 2020.

Deux Miss se battent pour un homme

On pourrait appeler ce conflit amoureux ‘’un homme pour deux amies’’ ou encore comme titre ‘’un homme pour deux soeurs’’, une série qui passait sur les antennes de RTI. Deux candidates à l’élection Miss CI 2020 respectivement Fatima Traoré et Gueneba Diomandé font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Pour cause, la première cité, candidate à Miss Bondoukou 2020, accuse la seconde, première dauphine Miss Daloa 2020, de lui avoir arraché son petit-ami.

C’est à travers une publication sur les réseaux sociaux et rapportée par une plateforme que Fatima Traoré a ébruité l’histoire. ‘’Les filles faites attention à vos amies, vos copines vous ramenez chez vous là. Faites attention ! C’est à dire une fille que j’ai invité chez moi, qui venait manger chez moi tout ce qui l’intéressait c’était de sortir avec mon chéri. Une fille envieuse qui me jalousait dans le silence, qui faisait semblant de jouer la tata de ma fille mais ce qui l’intéressait c’était plutôt le père de l’enfant’’, écrit-elle.

En plus de ce post, elle a publié également une photo de Gueneba Diomandé et avec son chéri. D’ailleurs, selon la page ‘’Buzz 2 Miss’’, la ‘’voleuse’’ de mari se la coule douce actuellement du côté de Londres avec son nouvel amoureux. Mais, Fatima Traoré ne compte pas s’arrêter là. Elle promet d'aller jusqu’au bout avec d’autres déclarations. Sur les réseaux sociaux, les internautes s’adonnent à coeur joie avec des commentaires.