Débouté par le Conseil d'État : Dia Houphouët prend une décision

Côte d'Ivoire : Dia Houphouët renonce à son poste de conseiller municipal

Le Conseil d'État a confirmé la victoire d'Adama Bictogo aux élections municipales à Yopougon. Dia Houphouët Augustin avait saisi l'organe pour contester la victoire du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Augustin Houphouët a immédiatement réagi à la décision du Conseil d'État. Dans une publication sur sa page Facebook, l'opposant ivoirien, qui avait obtenu le soutien de Simone Gbagbo, est revenu sur la fraude orchestrée par le RHDP.

"Pendant que nous nous battions sur le terrain pour rallier le maximum d'électeurs à notre cause, la CEI préparait la fraude pour le compte de Mr adama Bictogo, président de l Assemblée nationale .

Fraude, qui s'est matérialisée par le bourrage des urnes, l'inscription de nombreux électeurs fictifs sur la liste électorale, l'attribution de plusieurs cartes d'électeurs à des individus leur permettant de voter plusieurs fois, le changement de lieux de vote à leur insu de plusieurs de nos soutiens de leur lieux de vote habituels, nos représentants chassés des bureaux de vote sous des motifs fallacieux, l’ouverture tardive de certains bureaux de vote, etc.", a déclaré Dia Houphouët.

Poursuivant, il a fait savoir que le Conseil d'État l'a débouté sans exposer les motifs de sa décision. "Pour ces raisons, refusant de cautionner la mascarade orchestrée par les institutions en charge des élections, refusant de cautionner le piétinement des règles élémentaires de la démocratie, refusant de cautionner l'apologie de la tricherie au détriment des valeurs morales et éthiques, je refuse de m'asseoir aux côtés de personnes qui s'adonnent à des pratiques peu recommandables et dont notre présence à leurs côtés leur donnerait un semblant de légitimité et passer par pertes et profits toute la machination dont nous avons été victimes", a-t-il martelé.

Il a donc adressé un courrier au préfet d'Abidjan l'informant de sa décision de renoncer à son poste de conseiller municipal de Yopougon. Toutefois, Dia Houphouët précise qu'il "reste engagé aux côtés de la population de Yopougon" afin de poursuivre la "mission qui consiste à défendre leurs intérêts pour une vie meilleure".