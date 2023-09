Municipales à Yopougon : Michel Gbagbo et Dia Houphouët rejettent la victoire de Bictogo

Michel Gbagbo et Dia Houphouët ne reconnaissent pas la victoire d’Adama Bictogo aux élections municipales à Yopougon. Le candidat du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et celui du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), qui s’exprimaient, lors d’une conférence de presse commune, rejettent les résultats proclamés par la CEI (Commission électorale indépendante).

Yopougon : Michel Gbagbo et Dia Houphouët disent "non" à la CEI

Peu après la proclamation des résultats des élections municipales faisant d’Adama Bictogo vainqueur dans la commune de Yopougon, ses adversaires Michel Gbagbo et Dia Houphouët ont donné de la voix. En effet, les deux hommes ont ouvertement contesté la victoire du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

"Au vu des nombreuses égalités constatées çà et là et de tout ce qui précède, il convient de condamner fermement et sans équivoque toutes les tentatives de voler la victoire de l’opposition en proclamant le candidat du RHDP vainqueur de ces élections", ont-ils martelé dans une déclaration lue par le directeurde campagne de Michel Gbagbo.

Les adversaires d’Adama Bictogo ont fait savoir que "ce hold-up électoral n’est ni acceptable, ni justifiable". Pour eux, les résultats proclamés par la CEI "frisent une violation flagrante des principes élémentaires de la démocratie". Ils ont fait savoir que des représentants de l’opposition dans les bureaux de vote ont subi des menaces verbales ainsi que des menaces de répression.

Les candidats du PPA-CI et du PDCI-RDA ajoutent aussi que "des cartes d’électeurs ont été distribuées à des non-ayants droit pour participer au vote dans plusieurs bureaux de vote à travers Yopougon”. En définitive, Michel Gbagbo et Dia Houphouët, prêts à prendre toutes leurs responsabilités appellent à la création d’une enquête internationale pour faire la lumière sur les fraudes du RHDP.

Par ailleurs, ils ont demandé aux militants et sympathisants du PPA-CI et du PDCI-RDA à se tenir debout et mobilisés tout en restant à l’écoute des prochains mots d’ordre.