France : Le rappeur MHD accusé de meurtre avec plusieurs personnes

Au total neuf personnes accusées de meurtre sont jugées devant la Cour d'assises de Paris. Il s'agit du rappeur MHD et huit autres individus qui sont accusés du meurtre d'un jeune homme de 23 ans, lors d'un combat entre deux bandes rivales de l'est parisien, à l'été 2018.

Accusé de meurtre , le rappeur MHD nie toute implication

MHD accusé de meurtre avec des individus, nie toujours ses implications. Son procès se déroule jusqu'au 22 septembre 2023. De son vrai nom Mohamed Sylla, le rappeur français s’est fait remarquer en 2015 à travers ses morceaux séduisants.

Débuté ce lundi 4 septembre 2023, le procès de MHD se tient jusqu'au 22 septembre.

En réalité, selon les informations partagées par France 24, « les faits remontent précisément à la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Xe arrondissement de Paris. Vers 3 heures du matin, Loïc, 23 ans, est volontairement percuté par une voiture Mercedes puis passé à tabac et lacéré de coups de couteau par une dizaine d'individus. Il n'y survivra pas»

Ainsi, le rappeur et huit autres individus sont jugés devant la Cour d'assises de Paris pour le meurtre de ce jeune homme. Toujours selon la même source, « la scène est filmée et les policiers s'orientent rapidement vers la piste d'un règlement de compte entre jeunes de deux quartiers rivaux de longue date, celui-là grange aux belles et celui des Chaufourniers, où réside le rappeur».

En outre, après la vidéo, il a été constaté que le jeune rappeur serait le propriétaire de la Mercedes utilisée. De la même manière, il aurait été constaté toujours dans la vidéo prise, plusieurs éléments mettant en examen le rappeur MHD. Il s'agit entre autres des traces d'un individu aux cheveux teints en blond, comme Mohamed Sylla. Aussi, des témoins confirment l'avoir vu sur les images ou sur place.

Cependant, après toutes ces preuves, Mohamed Sylla nie toute implication. Ainsi, à travers ses arguments, sa voiture qui aurait été aperçue, a été prêtée pendant ses périodes par le jeune blondi de la cité. Malgré sa détention provisoire de plus d'un an et demi, après sa libération sous contrôle judiciaire en 2020, Mohamed Sylla, fait sortir un album avec un single.