Municipales à Abobo-Israël Guébo : "Nous avons gagné le cœur des Abobolais"

Kandia Camara conserve son fauteuil de maire d’Abobo. Après sa victoire, la "Péré Nationale" a reçu les félicitations de l’un de ses adversaires, à savoir Israël Guébo. Le candidat indépendant a salué la victoire de la ministre des Affaires étrangères tout en lui souhaitant plein succès.

Municipales à Abobo : Israël Guébo souhaite plein succès à Kandia Camara

À l’issue des municipales du samedi 2 septembre 2023, la CEI (Commission électorale indépendante) a déclaré Kandia Camara vainqueur à Abobo. La candidate du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) demeure donc à la tête de la commune dirigée jadis par feu Hamed Bakayoko.

Israël Guébo, candidat indépendant malheureux, a envoyé un message de félicitations à la nouvelle maire élue. "Les résultats des votes sont connus. Nous avons perdu dans les urnes, mais nous avons gagné le cœur des Abobolais et de plusieurs autres personnes en Côte d’Ivoire et ailleurs dans le monde", a déclaré le journaliste ivoirien.

Fier d’avoir "mené une bataille digne et d’avoir proposé une offre cohérente", le communicateur a reconnu que "les électeurs ont choisi la continuité avec la liste RHDP officiel". "Je voudrais saluer la victoire de la ministre d’État Camara Kandia et la féliciter", a-t-il indiqué.

"Je lui souhaite plein succès et de travailler davantage à cet Abobo En Mieux dont nous rêvons. Je salue aussi le déroulement du scrutin qui s’est fait dans un climat apaisé et respectueux. La suite ? Prendre quelques jours de repos, faire le bilan, tirer les leçons et affûter les perspectives. Je saisis l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont été à nos côtés. D’une façon ou d’une autre. En toute circonstance. Merci de croire en notre vision, merci de croire en nous. Demain sera meilleur", a conclu Israël Guébo.

Selon les chiffres fournis par la CEI, Kandia Camara s’est imposée avec 71,08 %. Le candidat indépendant Koné Tehfour a récolté 17,37 % des voix. Mangoné Bauhi Bi, représentant le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) est accrédité de 9,14 % et Israël Guébo ferme la marche avec 1,17 %.