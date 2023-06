Côte d'Ivoire : Kandia Camara lance un message fort pour l'engagement de la femme en politique

L'engagement de la femme en politique en Côte d'Ivoire était au centre d'une conférence organisée par la secrétaire nationale du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), chargée du monde associatif, Rebecca Yao, le samedi 17 juin 2023. À cette occasion, Kandia Camara, vice-présidente dudit parti, a appelé les femmes à avoir de l'audace.

Kandia Camara : "Il faut se battre pour vaincre l’adversité des hommes"

"Le président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane Ouattara, président du RHDP, Excellent HE FOR SHE a hissé l'amélioration de la situation de la femme au nombre des priorités de sa politique de développement. L'engagement du gouvernement à promouvoir un environnement favorable pour la promotion de la femme s'est traduit par des mesures concrètes qui vous seront présentées au cours des travaux de cette conférence", a fait savoir Rebecca Yao dans son allocution.

La secrétaire nationale du RHDP en charge du monde associatif a également indiqué que "la participation des femmes à la vie politique est essentielle pour une bonne gouvernance démocratique", mais aussi "pour la réalisation des aspirations de l'Agenda 2063 de l’Union africaine et des objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies". "Il est donc indispensable d'accroître le rôle et l'influence des femmes dans les processus de prise de décisions. D’où l’importance de la présente initiative", a-t-elle recommandé.

Par ailleurs, Rebecca Yao reconnait que même si la Côte d'Ivoire a fait du chemin dans l'engagement de la femme en politique, il reste encore beaucoup à faire.

Pour sa part, Kandia Camara, après avoir salué cette lumineuse idée de l'organisation de la conférence portant sur l'engagement de la femme en politique, a mentionné qu'il "est temps pour les femmes de changer leur fusil d’épaule et d’accorder une place prépondérante à l’engagement de la femme dans la vie politique".

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora a appelé les femmes à "avoir de l’audace pour réussir dans la vie politique". "Si l’on veut avoir plus de femmes dans la politique, vous devez avoir de l’audace, il faut oser, il faut se battre pour vaincre l’adversité des hommes", a déclaré la "Péré nationale".

Nassénéba Touré est revenue sur l'importance du sujet de la femme en politique en Côte d'Ivoire. "La place de la femme en politique est une question fondamentale au regard de son poids dans la société", a dit la ministre ivoirienne, qui n'a pas manqué de retracer le parcours historique de la femme ivoirienne en politique.

Il faut noter que des personnalités issues de partis politique de l'opposition étaient présentes. Ainsi, Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien) et Henriette Lagou, patronne du RPC (Renouveau pour la paix et la concorde) ont tenu à marquer leur présence.