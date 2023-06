Côte d'Ivoire: Comment Ouattara a fait renaître Mankono, la capitale du Béré

Longue de 56 km, la voie bitumée Tiéningboué – Mankono, a été mise en service le 30 novembre 2019 par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Voie bitumée Tiéningboué – Mankono : Quand la capitale du Béré sort de 59 ans d’isolement et d’enclavement

Promesse de campagne du Chef de l’Etat faite aux populations, la réalisation du bitumage de l’axe Tiéningboué – Mankono symbolise la renaissance la capitale du Béré. « Avant la construction de cette route bitumée, nous avons vécu le calvaire symbolisé par la poussière, les secousses, les nombreuses pannes mécaniques, la fatigue, etc. », a confié Youan Bi apollinaire, exploitant forestier.

« Pour parcourir les 56 km qui séparent Makono et Tiéningboué, l’on mettait plus de 3 heures et nous étions à la merci des coupeurs de routes », a témoigné Fofana Falikou, natif de la région du Béré. Ce projet s'inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement routier tendant à développer le secteur routier pour en faire le pilier de la Côte d’Ivoire moderne. Cette voie est une réponse concrète du gouvernement au renforcement du réseau routier au niveau national, en vue de réduire les disparités territoriales.

« La construction de cette nouvelle route est très appréciée par les automobilistes. Elle assure ainsi une meilleure fluidité de la circulation routière sur ce parcours », se réjouit Henriette Tanoh , agent de santé. Cet ouvrage de haute portée économique et sociale favorise en toute sécurité le transport des biens et des personnes. D’un coût global estimé à environ 35,4 milliards FCFA, les travaux d’aménagement et de bitumage de cette voie ont duré 37 mois.

Avec CICG