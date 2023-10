CAN 2023 : Ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort !

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 12 octobre 2023 à 19h00 heure locale (19h00 GMT, 22h00 heure du Caire/Afrique de l'Est, 21h00 CAT). La cérémonie sera déroulera à Abidjan en présence du président de la CAF et de nombreuses légendes du cuir rond africain.

CAN 2023 : Tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort !

A quelques heures de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023, la CAF a dévoilé le format et la procédure. Lisez-ci dessous, tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort qui va fixer les 24 pays qualifiés sur leurs adversaires.

Le format du tirage au sort a été publié par la CAF et les têtes de série sont basées sur le dernier classement de la FIFA. Les 24 équipes qualifiées ont été réparties en quatre groupes en fonction de leur position dans ce classement.

Format de la compétition :

Les 24 équipes participantes seront réparties en six groupes (A, B, C, D, E et F) de quatre équipes.

Le pays hôte sera automatiquement dans le groupe A, en position A1.

Le détenteur du trophée sera la tête de série de l'un des cinq groupes restants. Les quatre autres groupes seront déterminés en fonction de leur classement FIFA.

Ces 6 premières équipes constituent le niveau I.

Les 18 autres équipes sont réparties en groupes de 6 dans chaque niveau restant (niveau II, niveau III et niveau IV) en fonction de leur classement FIFA".

Attribution des pots :

Selon le classement officiel de la FIFA publié le 21 septembre 2023, les 24 équipes qualifiées pour la phase de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 ont été réparties dans 4 pots :





Procédures de tirage au sort :

Pot 4 : contenant les 6 équipes de niveau IV

Pot 3 : contenant les 6 équipes du niveau III

Pot 2 : contenant les 6 équipes de niveau II

Pot 1 : contenant les 5 équipes du niveau I + le pays hôte qui sera dans une boule d’une couleur différente.

Le pays hôte sera le premier à être extrait et placé en position A1

Étape 1 :

Les 6 équipes niveau IV, les moins bien classées, seront dans le pot 4 et connaîtront en première leur emplacement

⦁ La première boule tirée ira directement au groupe A, en position A4.

⦁ La deuxième boule tirée ira directement au groupe B, en position B4.

⦁ La troisième boule tirée va directement au groupe C, en position C4.

⦁ La quatrième boule tirée va directement dans le groupe D ; en position D4

⦁ La cinquième boule tirée va directement dans le groupe E ; en position E4

⦁ La sixième boule tirée ira directement dans le groupe F ; en position F4





Étape 2 :

Pot 3 : Les 6 équipes du niveau III seront dans le pot 3.

⦁ La première boule tirée ira directement au groupe A, en position A3.

⦁ La deuxième boule tirée va directement au groupe B, en position B3.

⦁ La troisième boule tirée va directement au groupe C, en position C3.

⦁ La quatrième boule tirée va directement dans le groupe D ; en position D3

⦁ La cinquième boule tirée va directement dans le groupe E ; en position E3

⦁ La sixième boule tirée ira directement dans le groupe F ; en position F3

Étape 3 :

Pot 2 : Les 6 équipes du niveau II seront dans le pot 2.

⦁ La première boule tirée ira directement au groupe A, en position A2.

⦁ La deuxième boule tirée ira directement au groupe B, en position B2.

⦁ La troisième boule tirée va directement au groupe C, en position C2.

⦁ La quatrième boule tirée va directement au groupe D ; en position D2

⦁ La cinquième boule tirée va directement dans le groupe E, en position E2.

⦁ La sixième boule tirée va directement dans le groupe F ; en position F2

Étape 4 :

Pot 1 : L'équipe hôte est déjà en position A1 ; le détenteur du titre et les 4 autres équipes du niveau I seront dans le Pot 1.

⦁ La première boule tirée ira directement dans le groupe B, en position B1.

⦁ La deuxième boule tirée ira directement dans le groupe C ; en position C1.

⦁ La troisième boule tirée va directement au groupe D, en position D1.

⦁ La quatrième boule tirée va directement dans le groupe E ; en position E1

⦁ La cinquième boule tirée va directement dans le groupe F ; en position F1