Etats-Unis : Will Smith et Jada Pinkett Smith séparés depuis 7 ans

Mariés en 1997 avec l’acteur américain, Will Smith, Jada Pinkett Smith vient de prendre tout le monde de court. L’actrice de 52 ans a annoncé une nouvelle surprenante selon laquelle elle et l’acteur du film Men In Black sont séparés depuis 7 ans.

Jada Pinkett Smith séparée de Will Smith depuis 7 ans

Les téléspectateurs américains ont encore à l’esprit cette fameuse claque de l’acteur américain, Will Smith qu’il a administré à Chris Rock durant la cérémonie des Oscars 2022. Le comédien américain venait de faire une blague sur la calvitie de la femme de l’acteur de 55 ans, Jada Pinkett-Smith. Que dis-je, de son ex-femme. Eh, oui ! Au cours de cet événement prestigieux de récompense des acteurs, des réalisateurs et producteurs de films américains, le couple iconique d’Hollywood était déjà séparé depuis 6 ans.

Cette nouvelle bouleversante a été annoncée par l’actrice de 52 ans elle-même le mercredi 11 octobre dans une interview du magazine américain People. ‘’Je ne comprends pas pourquoi Will est si bouleversé. Nous vivions des vies séparées et étions là en famille, pas en tant que mari et femme. Mais quand j’entends Will crier 'femme' dans le chaos du moment, je me dis instantanément : '’Oh shit… Je suis sa femme !'’’’, a-t-elle lancé.

De plus, lorsqu’on a demandé à la maman de Jaden et Willow Smith, pourquoi l’annonce de leur séparation n’a-t-elle pas été faite bien avant. Elle répond : ‘’On était pas encore prêts’’. Avant d'ajouter : ‘’Nous essayons toujours de trouver comment être de bons partenaires, a-t-elle glissé. Et puis, comment présenter cela aux gens ? Nous ne savions pas encore comment faire’’.

D’ailleurs, dans une interview qui sera diffusée dans son entièreté seulement le vendredi 13 octobre sur les antennes de NBC News, Jada Pinkett-Smith explique comme cela : ‘’Pourquoi cela s’est-il brisé ? a-t-elle débuté. Il y a eu beaucoup de choses... En 2016, nous étions simplement épuisés d’essayer. Je pense que nous étions tous les deux coincés dans nos fantasmes, dans ce que nous pensions que l'autre personne devrait être’’.