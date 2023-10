Les résultats de Manchester United sont décevants et l'avenir du club est incertain. Cependant, la possibilité d'un rachat pourrait offrir au club une nouvelle voie pour se renouveler et retrouver sa place de leader mondial. Alors que les discussions avec les différents investisseurs se poursuivent, il est important que le club reste concentré sur le terrain et sur ses objectifs à court terme, en espérant que cela conduira à un retour à long terme de la gloire de Manchester United.

David Beckham : Sauveur de Manchester United ?

David Beckham, ancienne légende de Manchester United, a exprimé qu'il connait « les bonnes personnes » pour racheter le club à la famille Glazer. Les Glazer ont réfléchi pendant près d'un an à la question de savoir qui leur succéderait à la tête du club. Le groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe et le cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani ont déposé des offres d'environ 5 milliards de livres (6 milliards de dollars) pour United au début de l'année, mais aucune n'a encore été acceptée. Alors que l'équipe de Sheikh Jassim n'était intéressée que par un rachat à 100 %, Ratcliffe chercherait maintenant à obtenir une participation minoritaire en vue d'une prise de contrôle définitive.

Beckham s'est exprimé sur l'incertitude qui pèse sur le club, sur la façon dont elle peut affecter les résultats sur le terrain et sur le manager Erik ten Hag. Bien qu'il n'ait pas souhaité préciser qui serait le candidat idéal pour remplacer les Glazers, il a déclaré qu'il connaissait les personnes adéquates pour le faire. Beckam a ajouté que l'équipe est l'un des plus grands clubs du monde, voire même le plus grand, et que le retour à la stabilité est essentiel pour ramener l'équipe au sommet.