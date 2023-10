Dans le département de la Sarthe, le port du masque est redevenu obligatoire cette semaine pour les patients, les accompagnants, et les visiteurs à cause de la COVID-19.

La Covid-19 fait son retour en France

Au Centre Hospitalier du Mans, dans le département de la Sarthe, le port du masque est redevenu obligatoire due à la récente augmentation des cas de Covid-19 et à la hausse des infections respiratoires aiguës. Cette mesure n'est pas isolée, car le Centre Hospitalier de Vendôme, situé dans le Loir-et-Cher, a également annoncé la même obligation, en vigueur jusqu'au 31 mars 2024, à la fois pour le personnel et les visiteurs.

D'autres hôpitaux ont également pris cette décision face à la hausse des cas de Covid-19. Par exemple, le Groupe Hospitalier Mont-Saint-Michel, dans le département de la Manche, a décidé de rétablir les gestes barrières, y compris le port du masque, malgré une forme peu grave de la maladie. À La Rochelle, cette mesure vise à protéger à la fois les patients et les professionnels de la santé, en raison de l'augmentation des hospitalisations. En fin août, le port du masque a également été réimposé à Mont-de-Marsan dans toutes les zones de soins de l'hôpital.

Il est important de noter que cette décision intervient dans un contexte de pandémie mondiale de Covid-19, dont l'origine a été identifiée en Chine. La France et le monde entier ont été touchés par cette maladie, entraînant des conséquences sanitaires, économiques, et sociales significatives. En France, des milliers de décès ont été enregistrés, et des mesures de confinement et de distanciation sociale ont été mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Dans le monde, des millions de personnes ont été infectées, et de nombreux pays ont mis en place des restrictions pour contenir la pandémie. Les effets de la Covid-19 continuent d'avoir un impact sur la société à l'échelle mondiale.