RDC : 8 casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle

En République démocratique du Congo, huit casques bleus ont été arrêtés pour exploitation sexuelle.

Sur son compte X, la Mission des Nations-Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a annoncé ce 11 octobre prendre des mesures fortes en réponse à de graves allégations de mauvaise conduite à l'endroit des Casques bleus accusés d'exploitation sexuelle.

Selon des documents internes de la MONUSCO consultés par l’Agence France-Presse, huit casques bleus déployés à Beni, dans l’est de la RDC, ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8 octobre, dans le cadre d’une affaire d’exploitation sexuelle et de violence présumées.

La mission onusienne s'engage à veiller à ce que son personnel respecte les normes de conduite les plus strictes et à respecter les droits et la dignité des victimes.

Selon informations officielles, les huit casques bleus sont tous du contingent sud-africain de la mission onusienne. Ils risquent d'être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de « violation systématique et généralisée » des règles de l’ONU contre l’exploitation et les abus sexuels.