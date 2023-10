En République démocratique du Congo, la CENI a mis fin au dépôt de dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le président sortant Félix Tshisekedi et l'opposant Moise Katumbi sont en lice.

Présidentielle en RDC : 24 candidatures enregistrées, Tshisekedi et Katumbi en lice !

Le Bureau de Réception et Traitement de Candidature (BRTC) situé au siège de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), a terminé l'enroulement des dossiers de candidature au scrutin présidentiel de décembre 2023 en République démocratique du Congo.

Au total, vingt-quatre candidats sont retenus pour la course pour la magistrature suprême. Le 24e candidat s’est entretenu avec le Président de la CENI", a fait savoir le bureau de ladite organisation. En plus du président sortant Félix Tshisekedi, les opposants Martin Fayulu et Moise Katumbi ont tous deux présenté leurs candidatures.

Le Prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege a également présenté son dossier. Parmi les autres candidats, figurent aussi deux anciens Premiers ministres de l'ancien président Joseph Kabila, Augustin Matata et Adolphe Muzito, ainsi que le député Delly Sesanga. Candidats malheureux en 2018, Noël Tshiani a aussi fait comme ses pairs.

Pour l'heure, la CENI a fait savoir dans son communiqué que la liste provisoire des candidats retenus sera connue entre le 18 et le 19 octobre courant et la liste définitive le 18 novembre prochain. Il faut noter que la présidentielle du 20 décembre sera couplée avec les élections législatives et provinciales.