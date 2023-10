Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 a livré son verdict. Les Elépéhants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leurs adversaires.

CAN 2023 : Les Eléphants fixés sur les adversaires au 1er tour !

Au parc des expositions d'Abidjan, le monde du football africain était réuni pour le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À l’issue du tirage sort, les 24 équipes qualifiées pour le tournoi sont fixées sur leurs adversaires en poules.

Quant au pays hôte, la Côte d'Ivoire, c'est un groupe assez homogène. Les Eléphants sont logés dans le groupe A avec le Nigeria, la Guinée-équatoriale et la Guinée-Bissau. Jean-Louis Gasset et ses poulains savent désormais à quoi s'en tenir.

Pour donner le coup d'envoi du tournoi, Serge Aurier et ses équipiers affronteront la Guinée-Bissau en match d'ouverture à Abidjan. Les Elépéhants ont pourtant un effectif assez garni pour se qualifier pour le second tour. Pour rappel, la CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.