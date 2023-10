Côte d'Ivoire : renforcement de la synergie entre CnDigit et DSI

Le vendredi 13 octobre 2023, le Ministère de la Communication et de l’Économie numérique a organisé un atelier à l’hôtel Ivotel au Plateau, sous la présidence effective du Ministre de la Communication et de l’Économie numérique. En effet, l'objectif de cette initiative est de renforcer la synergie entre le Comité national de Digitalisation (CnDigit) et les Directions des Systèmes d'information (DSI) par la présentation de nombreuses initiatives clés et engagements pour la transformation digitale de l'administration publique.

« Zéro papier» d’ici à 2030: le gouvernement prône pour la digitalisation numérique

Selon la note d'information parvenue à la Direction de la Communication et des Relations publiques (DCRP) « l'implication active des DSI dans cette vision et leur renforcement capacitaire sont donc essentiels pour assurer une transition fluide vers une administration entièrement numérisée, efficiente et au service des citoyens ». Ainsi, cette rencontre est placée sous le thème : « les DSI au cœur de la vision Zéro papier 2030 ». Un thème autour duquel plusieurs idées ont été soulevées et abordées.

En outre, l'intention du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, à travers cette rencontre est d'outiller les DSI des différents ministères afin qu’ils puissent « relever les défis actuels et futurs de la digitalisation, mais aussi assurer une collaboration plus étroite entre les différents DSI des entités gouvernementales».

Par ailleurs , il faut noter que la signature d'un partenariat est envisagée avec le Project Management Institute (PMI), organisation renommée pour ses normes de gestion de projet. Une collaboration qui aura pour objectif d'offrir une formation de haut niveau aux DSI, les dotant d'outils et de meilleures stratégies pour gérer avec succès les projets de transformation numérique en côte d'Ivoire.

En revanche, il urge de rappeler que l'introduction d'un comité national de Digitalisation fait partie des points essentiels retenus. La création d'une plateforme de collaboration entre le CnDigit et les DSI est envisagée.