​Agriculture : le Togo dispose d'une croissance agricole illimitée

Le peuple togolais dispose une terre fertile exploitable pour de bonnes choses. Près de 3,6 millions d’hectares de terres cultivables avec 60 % de superficie totale pour développer l'agriculture. Cette statistique montre clairement que la croissance de l’agriculture togolaise est presque illimitée. Cependant, selon des informations des sources concordantes, le Togo ne cultive que 1,4 million d’hectares de terres arables, ce qui fait de lui une richesse pour attirer l'attention des investisseurs étrangers.

Agriculture : près de 3,6 millions de terres fertiles cultivables et exploitables au Togo

En effet, plusieurs innovations sont en cours dans le secteur agricole au Togo pour moderniser l’agriculture. Une telle ambition attire l'attention de nombreuses nations à continuer leur collaboration avec le pays pour le renforcement des relations diplomatiques.

Parmi ces nations, figure, la Turquie, qui déjà au début de la semaine dernière annonce son désire d'une éventuelle collaboration avec le Togo précisément dans le secteur agricole. Ce souhait a été mise à la vue du public lors salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui a eu lieu dans la capitale togolaise.

À en croire la représentante d’Ankara à Lomé, Kilic Muteber, « l’agriculture est un domaine dans lequel nous allons coopérer en apportant notre expertise pour soutenir le développement pays ». Ainsi, l’irrigation, la mécanisation et la pêche ont été évoquées. Toutefois, l’importance de l’irrigation et de la mécanisation de l’agriculture comme des secteurs de réflexion pour consolider la coopération entre la Turquie et le Togo ont été au cœur des débats.