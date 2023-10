Etats-Unis : Will Smith réagit dans un message tendre après les révélations de Jada Pinkett Smith sur leur séparation

Jada Pinkett Smith avait annoncé mercredi 11 octobre dernier sur son couple, être séparée de Will Smith depuis 2016. L’acteur américain est sorti du silence ce week-end en adressant un message tendre à son épouse.

Will Smith brise le silence après les révélations de Jada Pinkett-Smith

La femme de Will Smith, Jada Pinkett-Smith a surpris tout le monde avec une déclaration explosive sur sa vie de couple. Dans une interview le mercredi 11 octobre dernier accordée dans les colonnes du média américain ‘’People’’, l’actrice avait révélé que Will Smith et elle sont en réalité séparés depuis 2016. ‘’Nous essayons encore de démêler tout ça. Nous avons fait un travail intensif ensemble. Nous éprouvons un amour profond l'un pour l'autre et nous allons tenter de comprendre ce à quoi peut ressembler notre futur’’, avait-elle expliqué.

Alors que Jada Pinkett-Smith était l’invitée le week-end du podcast ‘’On Purpose’’, qui sera diffusé prochainement dont un extrait de l’émission a été dévoilé, Will Smith a profité de l’occasion pour envoyer une lettre à l’animateur Jay Shetty. Cette dernière fait suite à une réponse aux révélations de son épouse.

L’animateur a lu cette lettre adressée à Jada Pinkett-Smith dans laquelle il l’a félicite pour son livre qui doit paraître. ‘’ Je vous applaudis et vous honore. Si j'avais lu ce livre il y a 30 ans, je t'aurais certainement plus serré dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue dans le club des auteurs. Je t'aime à l'infini. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi’’, déclare-t-il. Cette déclaration drôle et touchante a fait réagir Jada Pinkett Smith. ‘’C’est très beau. C’est pour ça que je ne veux pas divorcer de ce comique’’, réagit-il.