Kacou Houaja Léon Adom installé dans ses fonctions de ministre des affaires étrangères

Après la formation d'un nouveau gouvernement, place aux cérémonies de passation de charges entre les ministres sortant et entrant des ministères concernés. C'est ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kandia Camara a passé la main à Kacou Houaja Léon Adom. C'était le jeudi 19 octobre 2023 dans les locaux dudit ministère.

Selon Kandia Camara, c'est un honneur de pouvoir laisser le prestigieux département des affaires étrangères dans les mains d'un pur produit de la maison. Elle se dit donc rassurer que la dynamique pourra continuer car ne doutant point des capacités de son successeur.

Quant au nouveau ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, il a tenu exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre Robert Beugré Mambé puis au chef de l'Etat Alassane Ouattara pour lui avoir confié le département de la diplomatie ivoirienne. Ainsi, il s'est donc engagé à œuvrer en faveur du repositionnement du pays sur la scène internationale.

« Il me plaît de témoigner ma sincère gratitude à tous mes autres prédécesseurs pour leur engagement, sous l’impulsion du Président de la République, en faveur du repositionnement de notre pays sur la scène internationale. Ils ont ouvert la voie, et nous entendons marcher résolument dans leurs pas. Je m’engage, à cet égard, à apporter, avec le concours de chacun de mes collègues et collaborateurs, ma modeste pierre à l’édification de cette œuvre commune », a laissé entendre le ministre entrant qui félicite la ministre d'État Kandia Camara désormais présidente du Sénat, pour tous les efforts fournis dans le sens du rayonnement de la diplomatie ivoirienne.