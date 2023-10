Côte d’Ivoire : Yamoussoukro abritera le plus grand parc d’attraction d’Afrique de l’ouest

Un projet de construction du plus grand parc d’attraction de l’Afrique de l’ouest aura lieu à Yamoussoukro. Les différents acteurs de ce grand projet ont procédé au lancement il y a quelques semaines à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Le plus grand parc d’attraction d’Afrique de l’ouest sera Yamoussoukro

La Côte d’Ivoire est un pays prospère en Afrique et un véritable hub de développement en Afrique de l’ouest. Elle est également très attractive pour plusieurs opérateurs économiques qui viennent investir dans de nombreux secteurs d’activités. Alors qu’il y a quelques années, les travaux de construction du plus grand parc d’attraction de l’Afrique de l’ouest avaient été lancés à Abidjan-Port-Bouët en présence du secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashivili, le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Kandia Camara (actuelle présidente du Sénat) et du Ministre Mamadou Touré, un autre projet va avoir le jour dans la capitale politique et administrative de Côte d’Ivoire.

C’est une initiative de la structure IBAGIM dirigée par Denis Mélèdje en partenariat avec une société turc dénommée Mega Construction Limited Company. La présentation du projet de construction de ce plus grand parc d'attraction d’Afrique de l’ouest a été faite il y a quelques semaines à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette cérémonie a vu la présence du Ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam qui s’est réjoui du choix porté sur sa région, par la structure IBAGIM pour la réalisation de ce grand projet. Il a aussi salué les efforts du directeur général de l’entreprise, de son équipe et de sa vision managériale. Ainsi que des partenaires turcs dont la délégation était conduite par Recep.

Quant au premier responsable de IBAGIM, Denis Mélèdje, ce grand projet s’inscrit dans la droite ligne des actions de l'émergence prônées par les autorités ivoiriennes. Outre, la présentation du projet de construction du plus grand parc d’attraction de l’Afrique de l’ouest, les partenaires turcs ont eu le privilège de visiter plusieurs autres sites appartenant à la société immobilière à Yamoussoukro, Jacqueville et Dabou où ils promettent plusieurs autres projets semblables.