​Hommage à l'endroit des tirailleurs africains au Burkina Faso

Les tirailleurs africains étaient des soldats recrutés principalement dans les colonies françaises et belges d'Afrique pour servir dans les forces armées françaises et belges pendant les deux guerres mondiales. Ils étaient souvent utilisés comme troupes de première ligne et ont joué un rôle important dans plusieurs batailles clés. Ils étaient loués pour leur courage et leur détermination au combat, mais également soumis à des conditions de vie difficiles et à une discrimination raciale au sein des forces armées. Ainsi, dans le but de rendre hommage à ces soldats, le Burkina Faso a célébré le jeudi 19 octobre la journée du tirailleur africain.

Burkina Faso : les tirailleurs africains à l'honneur

Après les guerres, de nombreux tirailleurs ont été démobilisés sans aucune reconnaissance ou soutien, et certains ont même été placés en détention ou en exil. Aujourd'hui, les tirailleurs africains sont de plus en plus reconnus pour leur contribution à l'histoire militaire et leur rôle dans la lutte pour l'indépendance en Afrique.

En effet, le Burkina Faso, dans le but de faire revivre l'histoire de ces braves hommes qui ont lutté pour la cause commune, a rendu hommage aux tirailleurs africains. À cet effet, à en croire le délégué aux anciens combattants et aux anciens militaires, le colonel major Pierre Ouédraogo de l'armée burkinabè, la journée a été instituée pour honorer le courage et la mémoire des anciens combattants, surtout ceux qui ont combattu auprès de la France.

Cette journée a été spéciale au Burkina Faso surtout dans le contexte de lutte contre le terrorisme qui prévaut dans le pays. Plusieurs actions ont été menées lors de cette cérémonie d'hommage.