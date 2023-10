Le ministre de la santé et de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle a entrepris une visite sur les chantiers de construction et de réhabilitation des hôpitaux dans le nord du pays. Pierre Dimba s'est réjoui de l'avancement des travaux.

Infrastructures sanitaires : Pierre Dimba satisfait de l'avancement du chantier de l'Hôpital Général de Tafiré

Le jeudi 26 octobre, Pierre Dimba était à Tafiré dans la région du Hambol. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire est allé s’enquérir du niveau d’avancement des travaux de construction et de réhabilitation des hôpitaux dans le nord du pays.

En effet, le chantier devant abriter l’Hôpital Général moderne sera réalisé sur 8 hectares et bénéficiera de 100 lits, d’une administration de type R+1, d’un héliport ainsi que de tous les services, et ce dans un délai de rigueur prévisionnel de 18 mois.

Le membre du gouvernement s’est réjoui de l'avancement des travaux de construction de cet hôpital moderne qui viendra renforcer la prise en charge des malades à Tafiré. Le Ministre Pierre N'gou Dimba poursuivra sa visite dans les localités de Ferké, Korhogo, Boundiali, Kouto et Bouaké avant de regagner les locaux de son département à Abidjan.