Nigéria : Accusé de pactiser avec le diable, Rema réagit

Depuis quelques jours, une polémique enfle sur la toile. Des internautes accusent le jeune chanteur nigérian, Rema d’avoir signé un pacte avec le diable pour avoir un succès fulgurant dans le monde. Le prince de l’Afro-beat a d’ailleurs fait une sortie médiatique pour confondre tout le monde.

Rema : ‘’Mon évolution artistique est naturelle (...) Les rumeurs concernant les Illuminati sont absurdes’’

L’artiste nigérian, Rema connaît une ascension fulgurante ces dernières années. Cette remarquable percée mondiale du jeune de 23 ans venu de son Benin City natal est portée par le succès de sa chanson ‘’Calm Down’’. La version remix de ce tube avec la chanteuse américaine, Selena Gomez a largement contribué à ce succès phénoménal. La chanson est écoutée partout dans le monde comme en Inde et au Moyen-Orient. Il a même remporté un prix avec ce titre aux MTV Video Music Awards (VMAs) au mois de septembre dernier aux Etats-Unis.

Divine Ikubor Rema alias rejoint ainsi le cercle très fermé des artistes nigérians qui font la fierté du pays dans le monde. Mais avant de tutoyer les étoiles, il a d’abord fallu se faire repérer dans une industrie musicale nigériane de plus en plus compétitive. Ces derniers jours, son succès rayonnant est remis en cause par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Des images de chauves-souris suivies de quelques emojis partagés par la star de l’Afro-beat ont suscité des polémiques selon lesquelles Rema aurait pactisé avec le diable pour avoir le niveau où il est actuellement.

Ces spéculations sont devenues tellement virales sur la toile que celui qu’on surnomme le prince de l’Afro-beat a brisé finalement le silence à travers un post sur son compte Instagram. ‘’Chers Ravers, aidez-moi à informer les nouveaux Ravers que j’ai commencé par utiliser cette merde de chauve-souris depuis longtemps. Si vous cherchez simplement sur Google, vous comprendrez d’où je viens et quels sont les éléments clés de mon héritage. Mon évolution artistique est naturelle, et je vous prie de me comprendre. Les rumeurs concernant les Illuminati sont absurdes. Je travaille dur pour créer de l’art, et attribuer mon succès à des forces maléfiques est injuste. Pour moi, Jésus est le Roi’’, justifie-t-il. Avant de briller à l’échelle internationale, Rema a déjà connu quelques succès musicaux au sein de son église au Nigéria. Cette sortie de l’artiste va mettre fin pour de bon aux accusations sur les réseaux sociaux contre lui liées Illuminati.