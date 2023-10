​Algérie : plus de 250.000 logements sociaux bientôt construits

Le Président Abdelmadjid Tebboune prône pour le développement durable en Algérie. Outre les affaires économiques et de développement du pays, les conditions de vie des uns et autres sont également une préoccupation pour le président. Ainsi, près de 250.000 logements sociaux seront bientôt à la portée de la population. C'est l’une des mesures prises par le gouvernement au cours du conseil des ministres du 25 octobre en Algérie.

Algérie : le gouvernement renforce les conditions de vie des populations

En effet, à l'issue du conseil, le président Abdelmadjid Tebboune au cours du conseil des ministres a suggéré la construction de 250.000 nouvelles unités de logement au sein du peuple. À cet effet, parmi les 250.000 logements sociaux,150.000 seront effectués dans les milieux ruraux et 100.000 logements locatifs sociaux.

En revanche, le gouvernement dans le but d'apporter son soutien dans le secteur industriel, ordonne la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le «domaine de la production de volailles et des produits de première nécessité.» Ces différentes mesures visent à soutenir la population et renforcer les conditions de vie des uns et autres.

En plus de ces décisions, le conseil a annoncé nombreuses mesures. Ainsi, parmi ces mesures, une concerne la numérisation du système au niveau de la caisse nationale pour une transparence des données financières au sein des services.