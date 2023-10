Liga : voici le groupe du Real Madrid pour le Clasico

Le Real Madrid a publié le groupe de joueurs convoqués pour participer au clasico face au FC Barcelone, comptant pour la 11ème journée de la Liga.

Le groupe du Real Madrid pour le clasico face au FC Barcelone

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 11e journée de Liga, pour un choc au sommet, ce samedi à 15h15 (GMT). Pour cette rencontre, le club madrilène compte bien battre son rival barcelonais en vue de bien se positionner en tête du classement. Pour ce faire, le technicien italien de la casa blanca, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe de joueurs convoqués.

Dans sa liste, le coach merengue a fait appel à 20 joueurs. Et on note les habitués avec trois (03) gardiens de but, sept (07) défenseurs, six (06) milieux de terrain et quatre (04) attaquants. Si l'international anglais Jude Bellingham, les internationaux français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy ou encore les brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior ; sont bien présents dans cette liste, on remarque tout de même des absences de taille. Il s'agit de Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler et Dani Ceballos qui ne seront pas de ce rendez-vous inédit.

Le groupe du Real Madrid pour le clasico

Gardiens : Lunin - Kepa - Peñeiro



Défenseurs : Carvajal - Alaba - Nacho - Lucas V - Fran García - Rüdiger - F. Mendy

Milieux de terrain : Bellingham - Kroos - Modríc - Camavinga - Tchouameni - Valverde

Attaquants : Vini Jr - Rodrygo - Joselu - Brahim