Côte d’Ivoire-Décès de Dibopieu : Blé Goudé pleure son ami

Charles Blé Goudé est inconsolable depuis la mort de Jean-Yves Dibopieu. Le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) pleure son compagnon de cellule et de lutte au sein de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Charles Blé Goudé à Dibopieu : "Tu me laisses dans quoi ?"

Jean-Yves Dibopieu est décédé le vendredi 27 octobre 2023. Ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire), il avait été détenu par des mois au lendemain de la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011.

À la suite de son décès, Charles Blé Goudé, son compagnon de cellule à la DST (Direction de surveillance du territoire), lui a rendu un hommage.

"ADIEU Jean Yves !!!! Tu me laisses dans quoi ?", s’est écrié Charles Blé Goudé. Puis le leader du COJEP est revenu sur leur détention à la DST en ces termes : "Cette voix m'est restée à jamais dans la mémoire : "Vieux père, ils sont en train de partir avec moi..." C'était à la DST où tu étais mon voisin. Ce jour là, nos géoliers te transféraient au camp pénal de Bouaké. Je me sentais tellement impuissant tout comme je me suis senti incapable de t'apporter tout le soutien et réconfort que tu étais en droit d'attendre de moi, ton devancier, compagnon de lutte et de GALÈRE. ce fut difficile, hélas, tu es parti. Je me sens si seul, car toi, tu savais toute la vérité sur notre GALÈRE."

Et Blé Goudé de s’interroger : "Jean Yves, tu nous laisses dans quoi, le commandant ABEHI et moi ?".