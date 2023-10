L'OCI appelle à l'arrêt de l'offensive Israélienne à Gaza

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour mettre fin à l'offensive israélienne en cours dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, a sollicité l'intervention des instances internationales et une assistance humanitaire pour la population palestinienne en détresse.

L'Organisation de la coopération islamique appelle à l'arrêt de l'offensive Israélienne à Gaza

Vendredi, l'OCI a publié un communiqué exhortant à l'arrêt immédiat de l'offensive israélienne à Gaza, une région déjà assiégée depuis de nombreuses années. Hissein Brahim Taha, secrétaire général de l'OCI, a intensifié ces appels en envoyant des lettres à des figures clés de la scène internationale, dont les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell, le chef du Comité international de la Croix-Rouge, et le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

Les lettres de Taha mettent l'accent sur la nécessité pour la communauté internationale de prendre ses responsabilités face à ce qu'il qualifie d' "agression" militaire israélienne contre la population de Gaza, en violation du droit international et du droit humanitaire international. L'OCI insiste sur la fourniture urgente d'une aide humanitaire à Gaza, où les conditions de vie se sont fortement détériorées en raison des pilonnages aériens incessants et du blocus imposé par Israël.

La situation a atteint un point critique lorsque l'aile militaire du Hamas, le mouvement de résistance palestinien, a lancé une attaque d'envergure contre Israël le 7 octobre, déployant des centaines de combattants et tirant des milliers de roquettes sur les villes israéliennes à proximité de la Bande de Gaza. Israël a réagi en intensifiant ses frappes aériennes et terrestres sur la région et a même évoqué une offensive terrestre pour éradiquer le Hamas.

Ce conflit, qui dure depuis plusieurs semaines, a eu des conséquences dévastatrices, avec un bilan de plus de 8 700 morts, comprenant au moins 7 326 Palestiniens et 1 400 Israéliens. La population de Gaza, composée de 2,3 millions d'habitants, est confrontée à des pénuries aiguës de nourriture, d'eau et de médicaments, aggravées par le blocus israélien.