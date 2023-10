Nigéria: 02 morts et 04 personnes secourues après le chavirement d'un bateau à Lagos

Au Nigéria, un bateau a chaviré jeudi soir, dans la communauté d'Isawo, à Lagos. Le bilan fait état de deux passagers morts et quatre autres victimes secourues.

Un nouvel accident a été enrégistré sur les eaux de Lagos, au Nigéria. Selon Ololade Agboola, directeur adjoint des affaires publiques du service d'incendie et de secours de l'État de Lagos, l'accident s'est produit vers 20 heures, avec le bateau chaviré situé à bord d'Olorunsogo à Isawo. Quatre autres victimes ont été secourues lors de l'accident, mais malheureusement, deux passagères âgées de 18 et 16 ans, à savoir, Misturat Okunbanjo et Azeezat Amoo, n'ont pas survécu.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont été immédiatement lancées après que l'accident a été signalé jeudi à 20 h 16. Les équipes de secours ont travaillé en collaboration avec des locaux connaissant bien la région pour tenter de retrouver les victimes malgré l'obscurité. Les recherches se sont poursuivies tard dans la nuit, avant d'être suspendues.

Le vendredi matin, l'équipe de secours a repris ses efforts pour poursuivre les recherches, qui ont abouti à la découverte des corps des deux jeunes passagères décédées. L'opération de récupération s'est achevée vers 10h10.

Margaret Adeseye, directrice de l'agence de secours, a exprimé ses condoléances pour les victimes décédées et a souligné l'importance de la sécurité autour des voies navigables. Elle a également mis en avant les efforts en cours pour éduquer et sensibiliser les communautés sur les mesures visant à prévenir de tels incidents tragiques.