Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a rencontré le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, à Abuja, où l'économie, l'énergie et l'immigration ont été les points de discussion clés. Le Nigeria, deuxième partenaire commercial de l'Allemagne en Afrique subsaharienne, explore des opportunités de coopération, en particulier dans les secteurs du pétrole, du gaz, et de l'hydrogène.

Olaf Scholz au Nigeria : l'énergie et l'immigration au cœur des discussions

Lors de sa visite à Abuja, le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est entretenu avec le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, pour discuter des relations économiques et des opportunités de coopération entre l'Allemagne et le Nigeria. Le Nigeria occupe la place de deuxième plus grand partenaire commercial de l'Allemagne en Afrique subsaharienne, avec un volume d'échanges estimé à 3 milliards d'euros par an.

Le pétrole et le gaz se sont révélés être des secteurs clés de cette collaboration. Alors que l'Allemagne fait face à une demande croissante de gaz naturel en raison du conflit russo-ukrainien, Olaf Scholz a confirmé des négociations entre des traders allemands en gaz et les producteurs nigérians concernant des quantités d'approvisionnement concrètes. Le Nigeria détient les plus grandes réserves prouvées de gaz d'Afrique, estimées à 202 trillions de pieds cubes.

Le chancelier allemand a également évoqué des possibilités d'investissement dans l'hydrogène, soulignant que le potentiel de coopération entre les deux pays ne se limite pas aux combustibles fossiles. "Il existe de nombreuses possibilités, non seulement dans le domaine du gaz et du pétrole, mais aussi pour mieux utiliser les capacités de votre pays et pour investir dans l'avenir, c'est-à-dire dans l'hydrogène", a-t-il déclaré.

En plus des questions économiques, l'immigration a été un sujet de discussion important. Olaf Scholz a proposé une cogestion de la question de l'immigration, indiquant ainsi l'intérêt de l'Allemagne à collaborer avec le Nigeria sur cette question complexe.