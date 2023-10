​Togo : le gouvernement renforce ses liens coopératifs avec la Turquie

Dans le but de consolider les relations diplomatiques entre la Turquie et le Togo, l'ambassadeur de Turquie au Togo, Kilic Muteber, a réaffirmé la détermination et l’engagement de sa nation à sauvegarder les liens coopératifs entre le Togo et la Turquie lors du 100ᵉ anniversaire de la République de Turquie.

Coopération bilatérale : la Turquie et le Togo partage des idées

Selon l'ambassadeur, le Togo est l'un des partenaires précieux en matière de chiffres d'affaires dans le développement économique. « Nous considérons le Togo comme l’un de nos principaux partenaires dans les domaines politique, économique, militaire et culturel », a t-il expliqué. Cette parole est une preuve de la détermination des pays dans le renforcement de leurs liens coopératifs.

En effet, la Turquie et le Togo ont atteint un niveau signicatif en matière des échanges commerciaux dans le monde avec plus 200 millions de dollars en 2022.

Ainsi, l'ambassadeur a également parlé de l'engagement de la Turquie dans le système éducatif au Togo. Cette initiative témoigne déjà la collaboration étroite entre la Turquie et le Togo sur le développement de chaque nation.

Il urge de noter que la Turquie, par le biais de son ambassadeur lors du 100ᵉ anniversaire de La République Turque que cette dernière réaffirme son engagement dans une collaboration significative avec le Togo.