Côte d’Ivoire : Meiway honoré au Canada

Le chanteur ivoirien, Meiway a pris part le samedi 28 octobre aux Kilimandjaro Music Awards 2023 (KMA) à Toronto au Canada. Le déposita ire est revenu avec le trophée du Lifetime Achievement Awards. C’est sur sa page que l’artiste a partagé la bonne nouvelle.

Des artistes ivoiriens honorent de plus en plus le pays à des cérémonies de grandes envergures en Afrique et à l’international. La preuve a été montrée la semaine dernière à Kigali au Rwanda où Didi B, Roseline Layo, KS Bloom et Tamsir ont remporté de prestigieux trophée au cours de la première édition de Trace Music Awards 2023.

Un autre artiste et non des moindres de la musique ivoirienne a brillé de milles feux le week-end à Toronto au Canada en Amérique du Nord. Il s’agit de Meiway, le dépositaire du rythme musical Zoblazo venu de Grand-Bassam. Ce monument ivoirien de la musique made in Côte d’ivoire a triomphé au Pavillon de Toronto en remportant le trophée dans la catégorie du Lifetime Achievement Awards, à la cérémonie des Kilimandjaro Music Awards 2023 (KMA). Déjà en 2019, le chanteur Coupé-décalé, Kerozen a reçu à cette même cérémonie le prix spécial du jury.

L’interprète de la chanson à succès ‘’Miss Lolo’’, a partagé la bonne nouvelle le lundi 30 octobre sur sa page Facebook à tous ses fans. "Un énième trophée aux KMA à Toronto ce 28-10-2023 pour le couronnement de cette si belle carrière... l'aventure en musique continue plus que jamais avec vous mes fans, le secret de ma réussite… Je vous aime’’, écrit-il. L’événement a même été rehaussé de la présence de la Maire de Toronto, Olivia Chow.

Par ailleurs, les Kilimandjaro Music Awards (KMA), fondés en 2015 est une initiative d’un jeune camerounais du nom de Christian Roméo Youdjé Maestro. Cette cérémonie est l’événement culturel de récompense de l’industrie musicale afro d’Amérique du Nord. Une soirée également de reconnaissance et de célébration des artistes africains et caribéens.