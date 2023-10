Côte d’Ivoire-PPA-CI : Michel Gbagbo nommé vice-président exécutif

Michel Gbagbo vient d’être nommé vice-président exécutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) en charge de la politique de la sécurité. Le fils de Laurent Gbagbo fait ainsi sa grande entrée au sein de ce parti d’opposition.

Côte d'Ivoire-PPA-CI : Michel Gbagbo désormais vice-président exécutif

Laurent Gbagbo vient de procéder à la nomination de plusieurs cadres de son parti politique de vice-présidents. Michel Gbagbo, le fils du président du PPA-CI, occupe désormais le poste de vice-président exécutif chargé de la politique de la sécurité. Candidat malheureux aux élections municipales à Yopougon , le professeur de criminologie rebondit de la plus belle des manières.

Outre le député de Yopougon, l’ex-président ivoirien a nommé plusieurs autres personnalités de son parti politique pour le compte des districts. Il s’agit, entre autres, de Wayou Claude (Bas-Sassandra), Georges Armand Ouégnin (Comoé), Soro Seydou (Denguélé, Savanes et Woroba), Ottro Zirignon (Goh-Djiboua), Ahoua Don Mello (Lacs et promotion du panafricanisme) et Assouma Epi Mousso Juliette (Lagunes).