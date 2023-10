États-Unis : Accusé de viol, Akon répond finalement

Le rappeur américain-sénégalais Akon est accusé de viol sur une mineure de 13 ans par Suge Knight, le cofondateur de la maison de production, Death Row Records. Il a rapidement fait une sortie pour réfuter catégoriquement ces accusations portées contre lui.

Akon : ‘’Le monde sait reconnaître un mensonge quand il l’entend’’

Un différend financier a opposé en 2020 le rappeur américain-sénégalais Akon au cofondateur de la maison de production Death Row Records, Suge Knight. Ce conflit a amené ce dernier en prison qui aujourd’hui a brisé le silence depuis sa cellule. Dans son nouveau podcast ‘’Collect Call’’ depuis son lieu de détention, le collaborateur de Dr Dre a porté des accusations graves d’agression sexuelle contre Akon et son ami du nom de Detail. ‘’Vous avez violé deux filles, l’une de 12 ans et l’autre de 13 ans’’, déclare-t-il.

L’ancien PDG a poursuivi en ajoutant que les enfants étaient avec une personne âgée et elles ont voulu se déplacer, mais vous les avez rassurés. ‘’Vous pouvez laisser votre petite sœur et son ami ici. On peut leur commander quelque chose à manger. Vous êtes restés avec elle et vous avez agressé sexuellement la petite fille de 13 ans. Detail a fait pareil pour la petite fille de 12 ans’’, ajoute-t-il.

Akon vient de briser le silence et réfute catégoriquement ces allégations portées contre lui. Le rappeur a qualifié les déclarations de Suge Knight de ‘’mensonge’’. ‘’Le monde sait reconnaître un mensonge quand il l’entend. C’est malheureux que cet homme s’en aille comme ça. C’est triste et très embarrassant’’, répond-t-il. Akon a également fait savoir qu’il allait prier Allah pour que le cofondateur de Death Row Records puisse connaitre le bonheur.