Côte d’Ivoire-CAN 2023 : Akon sera de la fête du tirage au sort

Les amateurs du football africain et mondial auront les yeux rivés sur Abidjan demain jeudi 12 octobre pour la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. La surprise au cours de cette cérémonie sera la présence de la star américaine Akon qui va diriger l’événement.

Akon à Abidjan pour le tirage au sort de la CAN 2023

La capitale économique de la Côte d’Ivoire aura demain jeudi 12 octobre fière allure. La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (COCAN), organise au Parc des Expositions à Port-Bouët à partir de 19h la cérémonie officielle du tirage au sort de la 34ème édition de la messe du football continental en Côte d’Ivoire.

L’occasion sera donnée aux différents présidents des fédérations et des sélectionneurs nationaux de connaître leur poule, leurs adversaires du premier tour et leur ville d’accueil. Parce que c’est 5 villes comme Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo avec 6 stades dont deux à Abidjan.

Cette prestigieuse cérémonie du tirage au sort à Abidjan ne sera pas uniquement footballistique. La note musicale sera également de mise avec la présentation pour la première fois de l’hymne officielle de la compétition intitulé ‘’Akwaba’’, réalisée par le groupe ivoirien Magic System, égyptien Mohamed Ramadan et nigériane Yémi Aladé, sera dévoilé sur le podium. Ils ont d’ailleurs rendu visite le mardi 10 octobre au COCAN pour présenter le fruit de leur travail aux responsables et les remercier.

La cérise sur le gâteau sera la présence effective du chanteur américain-sénégalais, Akon. La star des chansons à succès ‘’Lonely’’ et ‘’Ghetto’’, va assurer l'animation de cet événement tant attendu par les amoureux du ballon rond du continent. L’information a été donnée ce mercredi 11 octobre par la CAF à travers un message. ‘’La légende, Akon est votre total énergie CAN 2023, animateur de tirage ! Allons à la fête’’, annonce-t-elle. C'est la deuxième que l'artiste américain arrive en Côte d'Ivoire après 2007.