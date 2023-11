Asta-Rosa, nouvelle directrice régionale d’ AGL Côte d'Ivoire-Burkina

Asta-Rosa Cissé est la nouvelle directrice régionale Côte d'Ivoire-Burkina Faso d’ AGL (Africa Global Logistics). Elle a été nommée en remplacement de Pierre Bellerose et devient ainsi la première femme occuper ce poste au sein du groupe.

Asta-Rosa, première femme directrice régionale chez AGL

En tant que nouvelle directrice régionale Côte d'Ivoire-Burkina Faso d’Africa Global Logistics, Asta-Rosa Cissé aura pour rôle d’assurer la coordination des activités portuaires et maritimes, ainsi que des activités ferroviaires (SITARAIL) et logistiques (AGL Burkina Faso–AGL Côte d’Ivoire).

"C'est avec une immense fierté que j’accueille cette nomination. Je voudrais traduire ma gratitude à AGL et à son Président pour le choix porté sur moi. Je vais travailler avec les directeurs généraux et les 5 000 collaborateurs de nos différentes filiales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, pour la croissance de nos activités. Je suis convaincue qu’avec l’expertise de tous et l’engagement de chacun, nous y arriverons", s’est-elle exprimée après sa nomination.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du transport et de la logistique, la nouvelle directrice régionale jouit d’une parfaite connaissance de l’environnement et des enjeux logistiques et portuaires de la région. Elle a pour mission d’œuvrer au renforcement du positionnement d’AGL dans l’accroissement des échanges régionaux et au développement des corridors de l’Afrique de l’Ouest.

"Nous sommes fiers de la promotion d’Asta-Rosa Cissé au poste de Directrice Régionale d’AGL pour la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Grâce à son expérience et à son leadership, Asta aura pour missions de mettre en œuvre la stratégie d’AGL au service de la vision de développement portée par les autorités de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso", a dit pour sa part Philippe Labonne, président du Groupe AGL.

Il est important de souligner qu’Asta Rosa Cissé a intégré Africa Global Logistics en 2007. En 2018, elle a été nommée directrice générale d’Abidjan Terminal (ATL), le premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Sous sa direction, ATL a réalisé des performances qui ont contribué à l’essor du Port d’Abidjan. Titulaire d’un Executive PMD de l’IESE Business School Barcelona/MDE Business School, Asta Rosa Cissé est également diplômée d’études supérieures en Comptabilité et Finances de l’ESG Paris ainsi que d’un DESCF obtenu à l’INTEC de Paris.

AGL fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Grâce à son expertise développée depuis plus d’un siècle et à plus de 23 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays, le groupe fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes, avec l’ambition de contribuer de façon durable aux transformations de l’Afrique.