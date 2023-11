Nigéria : des anciens terroristes de Boko Haram réintégrés dans l'armée

Au Nigéria, plusieurs ex-rebelles et membres du groupe islamiste Boko Haram ont reçu le diplôme pour être réintégrés au sein de l'armée nationale. L'annonce a été faite jeudi dernier, par le colonel Abiodun Johnson, commandant du camp DRR, opération Safe Corridor, à l'occasion d'une visite de courtoisie du gouverneur adjoint de Borno, Usman Kadafur.

Plusieurs anciens membres de Boko Haram ont reçu leur diplôme pour intégrer l'armée nigériane

Ils sont au total 2168 ex-rebelles du groupe islamiste Boko Haram à rentrer en possession de leur diplôme dans le cadre du programme de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration (DRR) dans l’État de Gombe. Selon le colonel Abiodun Johnson, les intéressés s'étant repentis, ont bénéficié d'une attention particulière de l'Etat. Toute chose qui leur a permis de suivre durant six mois, des programmes variés de reconstruction avec une série d’examens médicaux, de conseils psychologiques et psychospirituels, de thérapie sportive, de conseils en matière de toxicomanie et de programmes d’éducation occidentaux.

Durant le déroulement de ce programme qui s'est effectué sur des phases à savoir : documentation initiale, le test médical initial, le profilage des renseignements, le profilage biométrique NIMC et la capture, les bénéficiaires ont reçu plusieurs formations professionnelles dans divers domaines pouvant permettre leur réinsertion dans la vie active. Il s'agit de la fabrication de chaussures, l'électricité, fabrication de casquettes, la menuiserie puis la couture. Mais avant de recevoir ledit diplôme, les ex-serviteurs du groupe islamiste Boko Haram ont prêté serment d'être aux ordres du gouvernement et de lui dévor allégeance en tout temps.